Главный тренер «Локо» Циннбауэр: руководство выразило недовольство, но доверие

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр рассказал, что руководство клуба выразило недовольство результатами. При этом специалист отметил, что функционеры также продемонстрировали своё доверие.



«Наша тренировочная неделя протекает хорошо. Очень доволен тем. У ребят хорошая реакция после последних результатов. На этой неделе состоялось много разговоров с командой и индивидуально с игроками. Были разговоры с вышестоящим руководством, состоялась встреча. Руководство выразило своё мнение: понятно, что руководство недовольно результатами команды, но при этом высказана поддержка. Поэтому с большим желанием ждём предстоящей игры, чтобы исправить ситуацию», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

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