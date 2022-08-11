В Москве отрыт набор в корпоративную премиум-лигу «FFC Business League»
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FFC Business League объявляет набор команд, для участия в турнире по футболу в формате 5х5. Матчи будут проходить с 6 сентября по 29 декабря в комфортабельных крытых манежах Москвы у метро «Белорусская», «Улица 1905 года», «Новаторская», «Алексеевская» и МЦК «Площадь Гагарина».
В заявке команды 8 до 30 человек. Групповой турнир будет состоять из 14 матчей. Далее сбалансированная серия плей-офф. Каждая команда сыграет 15-17 игр. Все матчи будут сопровождаться прямой трансляцией и комментариями, а по итогам будет доступна подробная статистика. Одни из главных задач, которые ставит FFC Business League – это налаживание культуры корпоративного футбола и развитие деловых связей.
Все подробности на сайте проекта.
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