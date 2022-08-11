Фассон успешно перенёс операцию в Германии

Сегодня, 11 августа, бразильский защитник московского «Локомотива» Лукас Фассон был успешно прооперирован в клинике в Германии.

«Операция прошла успешно. Был выполнен полный объём работ — проведена пластика передней крестообразной связки, шов мениска. Сейчас Лукас чувствует себя хорошо. Первые три-четыре недели он будет находиться при клинике, начальный этап реабилитации футболист проведёт там. Затем он вернётся в расположение команды, чтобы продолжить процесс восстановления», — приводит слова главного врача железнодорожников Игоря Калюжного официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что Фассон пропустит семь-девять месяцев. Игрок получил травму крестообразной связки колена в матче 2-го тура нового сезона РПЛ с «Ростовом» (2:2).

Защитник перешёл в «Локомотив» этим летом из бразильского «Атлетико Паранаэнсе». Его контракт действует до конца июня 2026 года.