Уткин — о предложении Аршавина Шалимову стать экспертом после отставки: хороший панч

Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал слова Андрея Аршавина, предложившего бывшему главному тренеру «Урала» Игорю Шалимову после отставки занять кресло одного из экспертов в студии «Матч ТВ».



«Хороший панч! Но, собственно, кем ещё работать отставленным тренерам, как не экспертом на телевидении. Тут как с учителями: если не умеешь сам – учи других, если не умеешь учить других – учи других, как учить других», – сказал Уткин в эфире своего YouTube-канала.



Напомним, 8 августа уральский клуб объявил об уходе Игоря Шалимова с поста главного тренера. Решение расстаться с ним было принято в связи с неудачным стартом «Урала» в новом сезоне. Команда потерпела четыре поражения – от ЦСКА (0:2), «Оренбурга» (0:3), «Краснодара» (1:3) и «Спартака» (0:2).