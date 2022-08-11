Итальянский журналист: «Торино» — то, что требуется Миранчуку для перезапуска карьеры

Итальянский журналист GOAL Алессандро де Феличе прокомментировал переход российского полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».
«Миранчук не входил в планы Гасперини, и это подтвердил сам тренер «Аталанты». Переезд в Турин — это возможность для Алексея снова проявить себя после не самого благоприятного периода в «Аталанте». Однако ему придётся столкнуться с конкуренцией за место в стартовом составе с Влашичем и Радоничем. Я думаю, что в Турине у него есть возможность стать лидером «Торино» и остаться в Серии А в клубе среднего-высокого уровня, у которого множество болельщиков. Переход в «Торино» был правильным выбором.
В схеме Юрича 3-4-2-1 он может проявить себя как атакующий полузащитник и показать свои качества на последних 25 метрах поля. Переезд в Турин — это то, что требовалось Миранчуку для перезапуска карьеры после «Аталанты». Алексей сможет сыграть выше позиции, которую он занимал в «Аталанте», и показать свои навыки в завершении атаки», — сказал де Феличе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
- 11 августа 2022
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