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«Шахтёр» Солигорск и «Заря» вылетели из Лиги конференций, «Твенте» идёт дальше

«Шахтёр» Солигорск и «Заря» вылетели из Лиги конференций, «Твенте» идёт дальше
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Сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций – 2022/2023 с участием «Шахтёра» из Солигорска (Беларусь), нидерландского «Твенте» и луганской «Зари». По итогам двухматчевых противостояний «Шахтёр» уступил клубу «ЧФР Клуж», «Заря» проиграла ещё одному представителю Румынии, «Университате», а «Твенте» одержал победу и вышел в раунд плей-офф.

Встреча «Шахтёра» и «ЧФР Клуж» проходила в Румынии и завершилась победой хозяев со счётом 1:0, единственный гол был забит испанским нападающим команды Хефте Бетанкором. Первый матч завершился вничью — 0:0 (1:0 в пользу «ЧФР Клуж» по сумме встреч).

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
ЧФР Клуж
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
1 : 0
Шахтёр С
Солигорск, Беларусь
1:0 Бетанкор – 37'

«Твенте» играл свой матч с сербским клубом «Чукарички». Встреча проходила на домашнем стадионе нидерландской команды в Энсхеде и закончилась победой «Твенте» — 4:1. За хозяев отличились Робин Проппер, Михел Влап и дважды — Христос Дзолис; единственный гол за «Чукарички» забил Лука Аджич. По сумме встреч «Твенте» оказался сильнее — счёт 7:2 в их пользу (первый матч — 3:1).

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Твенте
Энсхеде, Нидерланды
Окончен
4 : 1
Чукарички
Белград, Сербия
0:1 Аджич – 7'   1:1 Проппер – 16'   2:1 Влап – 34'   3:1 Дзолис – 84'   4:1 Дзолис – 90+2'

Ответная игра «Зари» и «Университати» состоялась в Крайове (Румыния) и завершилась победой хозяев — 3:0. Голами отметились Раул, Штефан Баярам и Никусор Банку. Первый матч закончился победой «Зари» со счётом 1:0, но по сумме двух встреч дальше прошёл клуб из Румынии.

Лига конференций. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 20:30 МСК
Университатя Кр
Крайова, Румыния
Окончен
3 : 0
Заря Л
Луганск, Украина
1:0 Раул – 5'   2:0 Баярам – 53'   3:0 Банку – 57'
Удаления: Матею – 90+1' / нет
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