«Шахтёр» Солигорск и «Заря» вылетели из Лиги конференций, «Твенте» идёт дальше

Сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций – 2022/2023 с участием «Шахтёра» из Солигорска (Беларусь), нидерландского «Твенте» и луганской «Зари». По итогам двухматчевых противостояний «Шахтёр» уступил клубу «ЧФР Клуж», «Заря» проиграла ещё одному представителю Румынии, «Университате», а «Твенте» одержал победу и вышел в раунд плей-офф.
Встреча «Шахтёра» и «ЧФР Клуж» проходила в Румынии и завершилась победой хозяев со счётом 1:0, единственный гол был забит испанским нападающим команды Хефте Бетанкором. Первый матч завершился вничью — 0:0 (1:0 в пользу «ЧФР Клуж» по сумме встреч).
«Твенте» играл свой матч с сербским клубом «Чукарички». Встреча проходила на домашнем стадионе нидерландской команды в Энсхеде и закончилась победой «Твенте» — 4:1. За хозяев отличились Робин Проппер, Михел Влап и дважды — Христос Дзолис; единственный гол за «Чукарички» забил Лука Аджич. По сумме встреч «Твенте» оказался сильнее — счёт 7:2 в их пользу (первый матч — 3:1).
Ответная игра «Зари» и «Университати» состоялась в Крайове (Румыния) и завершилась победой хозяев — 3:0. Голами отметились Раул, Штефан Баярам и Никусор Банку. Первый матч закончился победой «Зари» со счётом 1:0, но по сумме двух встреч дальше прошёл клуб из Румынии.
- 11 августа 2022
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