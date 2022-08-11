«Шахтёр» Солигорск и «Заря» вылетели из Лиги конференций, «Твенте» идёт дальше

Сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций – 2022/2023 с участием «Шахтёра» из Солигорска (Беларусь), нидерландского «Твенте» и луганской «Зари». По итогам двухматчевых противостояний «Шахтёр» уступил клубу «ЧФР Клуж», «Заря» проиграла ещё одному представителю Румынии, «Университате», а «Твенте» одержал победу и вышел в раунд плей-офф.



Встреча «Шахтёра» и «ЧФР Клуж» проходила в Румынии и завершилась победой хозяев со счётом 1:0, единственный гол был забит испанским нападающим команды Хефте Бетанкором. Первый матч завершился вничью — 0:0 (1:0 в пользу «ЧФР Клуж» по сумме встреч).

«Твенте» играл свой матч с сербским клубом «Чукарички». Встреча проходила на домашнем стадионе нидерландской команды в Энсхеде и закончилась победой «Твенте» — 4:1. За хозяев отличились Робин Проппер, Михел Влап и дважды — Христос Дзолис; единственный гол за «Чукарички» забил Лука Аджич. По сумме встреч «Твенте» оказался сильнее — счёт 7:2 в их пользу (первый матч — 3:1).

Ответная игра «Зари» и «Университати» состоялась в Крайове (Румыния) и завершилась победой хозяев — 3:0. Голами отметились Раул, Штефан Баярам и Никусор Банку. Первый матч закончился победой «Зари» со счётом 1:0, но по сумме двух встреч дальше прошёл клуб из Румынии.