«Фенербахче», ХИК и «Цюрих» вышли в раунд плей-офф Лиги Европы

Сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 2022/2023 с участием финского ХИКа, швейцарского «Цюриха» и турецкого «Фенербахче». Эти команды одержали победы по итогам двухматчевых противостояний и вышли в последний отборочный раунд турнира.
Соперником ХИКа был словенский «Марибор». Встреча проходила в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счётом 1:0, единственный гол был забит нападающим команды Сантери Хостиккой. Первый матч завершился победой финнов со счётом 2:0 (3:0 в пользу ХИКа по сумме встреч).
«Цюрих» играл свой матч с североирландским «Линфилдом». Встреча проходила на домашнем стадионе швейцарской команды и закончилась победой «Цюриха» — 3:0. Дублем отметился форвард Донис Афдияй, представляющий Косово, ещё один гол – на счету вышедшего на замену Ивана Сантини. По сумме встреч швейцарцы оказались сильнее — счёт 5:0 в их пользу (первый матч — 2:0).
«Фенербахче» боролся за выход в следующий раунд с чешским клубом «Словацко». Ответная игра состоялась в Чехии и завершилась вничью — 1:1. За «Словацко» отличился центральный нападающий Ондржей Шашинка, за «Фенербахче» — занимающий ту же позицию на поле Сердар Дурсун. Первый матч закончился победой турецкого клуба со счётом 3:0 (4:1 по сумме двух встреч в пользу клуба из Стамбула).
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