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«Фенербахче», ХИК и «Цюрих» вышли в раунд плей-офф Лиги Европы

«Фенербахче», ХИК и «Цюрих» вышли в раунд плей-офф Лиги Европы
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Сыграны ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги Европы – 2022/2023 с участием финского ХИКа, швейцарского «Цюриха» и турецкого «Фенербахче». Эти команды одержали победы по итогам двухматчевых противостояний и вышли в последний отборочный раунд турнира.

Соперником ХИКа был словенский «Марибор». Встреча проходила в Хельсинки и завершилась победой хозяев со счётом 1:0, единственный гол был забит нападающим команды Сантери Хостиккой. Первый матч завершился победой финнов со счётом 2:0 (3:0 в пользу ХИКа по сумме встреч).

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 19:00 МСК
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Окончен
1 : 0
Марибор
Марибор, Словения
1:0 Хостикка – 54'

«Цюрих» играл свой матч с североирландским «Линфилдом». Встреча проходила на домашнем стадионе швейцарской команды и закончилась победой «Цюриха» — 3:0. Дублем отметился форвард Донис Афдияй, представляющий Косово, ещё один гол – на счету вышедшего на замену Ивана Сантини. По сумме встреч швейцарцы оказались сильнее — счёт 5:0 в их пользу (первый матч — 2:0).

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Цюрих
Цюрих, Швейцария
Окончен
3 : 0
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
1:0 Афдияй – 11'   2:0 Афдияй – 25'   3:0 Сантини – 84'

«Фенербахче» боролся за выход в следующий раунд с чешским клубом «Словацко». Ответная игра состоялась в Чехии и завершилась вничью — 1:1. За «Словацко» отличился центральный нападающий Ондржей Шашинка, за «Фенербахче» — занимающий ту же позицию на поле Сердар Дурсун. Первый матч закончился победой турецкого клуба со счётом 3:0 (4:1 по сумме двух встреч в пользу клуба из Стамбула).

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
11 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Словацко
Угерске-Градиште, Чехия
Окончен
1 : 1
Фенербахче
Стамбул, Турция
0:1 Дурсун – 56'   1:1 Шашинка – 58'
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