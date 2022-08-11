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Зарплаты игроков «МЮ» сократились на 25% из-за непопадания в Лигу чемпионов

Зарплаты игроков «МЮ» сократились на 25% из-за непопадания в Лигу чемпионов
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Зарплаты игроков «Манчестер Юнайтед» сократились на 25% в связи с непопаданием команды в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона. Как сообщает издание Daily Star, из-за отсутствия призовых денег за участие в европейском турнире руководство клуба решило восполнить отсутствие доходов за счёт зарплат игроков.

Например, главная звезда «МЮ», форвард Криштиану Роналду, теперь будет получать недельный оклад в € 426 тыс., вингер Джейдон Санчо – € 310 тыс., а один из самых высокооплачиваемых игроков клуба, голкипер Давид Де Хеа, – € 330 тыс. Полузащитник Скотт Мактоминей, который был в числе игроков с самой низкой недельной зарплатой, теперь будет получать около € 18 тыс. в неделю.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице, которое гарантировало команде участие в Лиге Европы. Победителем турнира стал «Манчестер Сити».

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