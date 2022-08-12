Сутормин: мне комфортно играть на правом фланге с Малкомом

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал свои выступления в качестве флангового защитника команды, а также взаимодействие на поле с бразильцем Малкомом.
«Сложностей в игре правым защитником хватает. Это вопрос и переключения, и отбора, и занятия какой-то определённой позиции. С опытом ты уже всё делаешь автоматически, но у меня иногда появляются в игре на этот счёт какие-то мысли. А если ты задумался, потерянная доля секунды может повлиять на эпизод. Я над этим работаю, анализирую свою игру, стараюсь прибавлять. Не знаю, как это выглядит со стороны, но думаю, что по сравнению с тем, что было раньше, я как защитник стал играть лучше.
Мне комфортно играть на правом фланге с Малкомом, надеюсь, ему тоже. У нас с ним как-то сразу пошло, когда я только начал играть крайним защитником. Сейчас соперники подстраиваются под нас, анализируют нашу игру, но мы стараемся что-то изобретать», — сказал Сутормин в интервью «PROЗенит».
На счету Алексея 11 матчей в Лиге чемпионов, один забитый мяч и одна голевая передача. Сутормин дебютировал за сборную России в матче со Словакией осенью 2021 года в отборе на чемпионат мира — 2022.
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