Полузащитник «Аталанты» Фройлер продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер продолжит карьеру в английском «Ноттингем Форест». Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
По сведениям инсайдера, клубы договорились о сумме сделки в размере € 9 млн. Контракт швейцарского игрока с клубом будет действовать до июня 2025 года. Ранее итальянский клуб покинул российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший в «Торино» на правах аренды. Также из команды может уйти украинец Руслан Малиновский.
В прошлом сезоне итальянской Серии А 30-летний Фройлер провёл 29 игр. На его счету один гол и три голевые передачи. Также футболист получил десять жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
- 12 августа 2022
-
01:32
-
01:17
-
01:16
-
00:51
-
00:40
-
00:37
-
00:33
-
00:30
-
00:18
-
00:13
-
00:10
-
00:07
-
00:00
- 11 августа 2022
-
23:43
-
23:42
-
23:16
-
23:14
-
22:55
-
22:46
-
22:24
-
22:18
-
21:56
-
21:54
-
21:44
-
21:35
-
21:26
-
21:21
-
21:16
-
21:09
-
20:51
-
20:36
-
20:31
-
20:30
-
20:21
-
20:15