Полузащитник «Аталанты» Фройлер продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер продолжит карьеру в английском «Ноттингем Форест». Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.



По сведениям инсайдера, клубы договорились о сумме сделки в размере € 9 млн. Контракт швейцарского игрока с клубом будет действовать до июня 2025 года. Ранее итальянский клуб покинул российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший в «Торино» на правах аренды. Также из команды может уйти украинец Руслан Малиновский.



В прошлом сезоне итальянской Серии А 30-летний Фройлер провёл 29 игр. На его счету один гол и три голевые передачи. Также футболист получил десять жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»