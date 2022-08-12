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Полузащитник «Аталанты» Фройлер продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Аталанты» Фройлер продолжит карьеру в «Ноттингем Форест»
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Полузащитник «Аталанты» Ремо Фройлер продолжит карьеру в английском «Ноттингем Форест». Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.

По сведениям инсайдера, клубы договорились о сумме сделки в размере € 9 млн. Контракт швейцарского игрока с клубом будет действовать до июня 2025 года. Ранее итальянский клуб покинул российский полузащитник Алексей Миранчук, перешедший в «Торино» на правах аренды. Также из команды может уйти украинец Руслан Малиновский.

В прошлом сезоне итальянской Серии А 30-летний Фройлер провёл 29 игр. На его счету один гол и три голевые передачи. Также футболист получил десять жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 20 млн.

Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»

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