Евгений Башкиров может подписать контракт с «Санта-Коломой»

Главный тренер «Санта-Коломы» Дмитрий Черышев рассказал, что российский полузащитник Евгений Башкиров может подписать контракт с клубом.



«Мы разговаривали с Женей, он мне набрал. Он действительно проявляет интерес. Есть определенные моменты, которые могут помешать переходу, но он сейчас раздумывает над нашим предложением. Насколько велика вероятность перехода? Всё зависит от него.



Есть ли ещё ще какие-то российские футболисты в нашем трансферном листе? Есть разговоры. Скорее всего, у нас появится парень с пост-советского пространства. Пока не буду говорить, кто это», – приводит слова Черышева «РБ Спорт».



Напомним, Евгений Башкиров перешёл в «Заглембе» в феврале 2020 года из казанского «Рубина» на правах свободного агента. В завершившемся сезоне до расторжения контракта футболист успел провести в чемпионате Польши шесть матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Позже он покинул клуб по политическим причинам.

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