Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мхитарян: Моуриньо и «Рома» старались удержать меня, но в 33 года я всё ещё хочу побеждать

Мхитарян: Моуриньо и «Рома» старались удержать меня, но в 33 года я всё ещё хочу побеждать
Комментарии

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал о том, что окружало его трансфер в миланский клуб в летнее межсезонье, а также о желании римской «Ромы» сохранить его в составе.

«Я провёл в «Роме» три прекрасных года и выиграл Лигу конференций. Однако все в курсе, что в футболе всё быстро меняется. В 33 года я всё ещё хочу побеждать. Делали ли Моуриньо всё, чтобы удержать меня? Да. И не только он, но и клуб в целом. Однако в итоге мы не смогли договориться. Я принял решение уйти и не жалею. С первого дня в «Интере» я ощущаю себя частью семьи. С Лукаку, Джеко и Дармианом мы раньше играли вместе – они рассказали много хорошего о команде», – приводит слова Мхитаряна Dazn.

Мхитарян раньше выступал за ереванский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию», а также «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рому». За римский клуб он провёл 117 матчей, забил 29 мячей и отдал 28 результативных передач. В сезоне-2021/22 он оформил 5 голов и сделал 5 ассистов в 44 играх, став с клубом обладателем трофея Лиги конференций.

Генрих Мхитарян и Рауль Белланова встретились с болельщиками

За неделю в Европе — больше 20 трансферов! Как обновились команды За неделю в Европе — больше 20 трансферов! Как обновились команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022