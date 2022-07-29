Мхитарян: Моуриньо и «Рома» старались удержать меня, но в 33 года я всё ещё хочу побеждать

Полузащитник «Интера» Генрих Мхитарян рассказал о том, что окружало его трансфер в миланский клуб в летнее межсезонье, а также о желании римской «Ромы» сохранить его в составе.
«Я провёл в «Роме» три прекрасных года и выиграл Лигу конференций. Однако все в курсе, что в футболе всё быстро меняется. В 33 года я всё ещё хочу побеждать. Делали ли Моуриньо всё, чтобы удержать меня? Да. И не только он, но и клуб в целом. Однако в итоге мы не смогли договориться. Я принял решение уйти и не жалею. С первого дня в «Интере» я ощущаю себя частью семьи. С Лукаку, Джеко и Дармианом мы раньше играли вместе – они рассказали много хорошего о команде», – приводит слова Мхитаряна Dazn.
Мхитарян раньше выступал за ереванский «Пюник», донецкие «Металлург» и «Шахтёр», дортмундскую «Боруссию», а также «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Рому». За римский клуб он провёл 117 матчей, забил 29 мячей и отдал 28 результативных передач. В сезоне-2021/22 он оформил 5 голов и сделал 5 ассистов в 44 играх, став с клубом обладателем трофея Лиги конференций.
Генрих Мхитарян и Рауль Белланова встретились с болельщиками
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