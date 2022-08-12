Аршавин — о матче ветеранов: Быстров с таким животом уже никуда не может убежать

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о предстоящем ретроматче «Спартака» и «Зенита», в котором примут участие ветераны и бывшие футболисты команд. Ранее подобный матч легенд уже состоялся – сине-бело-голубые выиграли со счётом 2:0.

«Есть ли у «Спартака» шанс взять реванш в ответном ретроматче с «Зенитом»? Понятно, что в Питере мы рано или поздно свой шанс бы реализовали. А сейчас… свои стены, плюс молодых ребят подтянут, поэтому шансы «Спартака» возрастают.

Нужно ли ретрокоманде «Спартака» омолодить состав? Они и так хорошо играли, просто им чуть-чуть нужна скорость, наверное. Они понимают, что я и Кержаков… Быстрый (Быстров. — Прим. «Чемпионата»), правда, с таким животом уже, наверное, никуда не может убежать… Но они понимают, где у них есть слабые места в этом составе, поэтому они хотят их нивелировать», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, 8 июля в Санкт-Петербурге состоялся выставочный матч ретрокоманд «Спартака» и «Зенита». Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Опыт проведения такого матча получился весьма удачным, поэтому 2 сентября ретрокоманды «Спартака» и «Зенита» проведут ответную встречу.