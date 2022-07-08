После «Зенита» и «Спартака» игр легенд должно стать больше! Это ещё не всё показали по ТВ

Тимощук отбирает мяч у своей штрафной, проход и пас на Аршавина. Тот обыгрывает Хлестова и идеально выкатывает на Кержакова. Ещё секунда, и «Петровский» взрывается. А парни, как в 2001-м, бегут к угловому флангу и делают знаменитый кувырок. Спустя 21 год. Под аплодисменты того же стадиона и тех же болельщиков.

Некоторые из них точно 20 лет назад ходили на футбол. По возрасту аудитории это можно сказать точно. Почти нет семей с детьми, в основном брутальные мужчины, которые точно застали время, когда Питер становился на путь гегемонии. Правда, вряд ли они тогда любили матчи со «Спартаком». Потому что нередко проигрывали. Но сейчас совсем другое дело.

Организаторы сработали классно – устроили всё так, будто это матч как минимум Лиги чемпионов. За пару часов до игры Олег Романцев вкидывал перлы, что этот матч важнее и интереснее завтрашнего Суперкубка, а остальные с показательной серьёзностью убеждали, что стоит ждать зарубы.

Всё это вместе с приличной рекламной кампанией (в питерском метро, например, на игру звал Геннадий Орлов) привело к мощному притоку болельщиков. За 15 минут до старта мост перед стадионом «Петровский» был забит болельщиками. Так что не все увидели в начале матча диагонали Тихонова и Титова из прошлого вместе с изящными обыгрышами Аршавина. Некоторые мужчины, конечно, сдали. У некоторых приличный вес, но есть исключения. Те же Анюков, Кержаков, Тихонов, Баженов бегали почти так же, как и 15 лет назад.

Перед матчем устроили пару милых выступлений – Боярского и Мигицко слушали с большим вниманием. А уже к концу первого тайма болельщики «Зенита» достали из памяти почти все кричалки, которые звучали на стадионе много лет назад, – и про полицию, и про Широкова, и даже про Быстрова, который стал для большинства «иудой».

Сама игра периодически взрывалась. Вначале лучше выглядел «Спартак», и в некоторых моментах мужчины в аутентичных футболках создавали ту самую красно-белую магию. Но потом включился и «Зенит», во многом благодаря чуть более молодому составу. В атаке Питер был хорош, в обороне всё чистил Тимощук, а в полузащите лучшим был Широков. Он и забил первый гол. А после перерыва «Зенит» сделал счёт крупнее. И довёл фанов до экстаза.

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале РФС.

В конце, когда Николаев поставил в ворота «Зенита» третий штрафной подряд, трибуны вспомнили и легендарную кричалку про судью. Это окончательно вернуло всех в нулевые и немного в десятые.

Такие матчи – кайф и волшебство. РФС точно надо подумать, чтобы проводить их чаще. Или даже организовать внутреннюю лигу. На матчи ветеранов «Спартака» и ЦСКА точно придёт людей не меньше.