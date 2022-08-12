Агент Алексея Миранчука назвал цели игрока в «Торино»
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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, назвал цели футболиста в новой команде — «Торино». Напомним, Миранчук перешёл в стан «быков» на правах аренды из «Аталанты».
«Цель Миранчука в «Торино» — выйти на свой уровень, постараться играть регулярно и прогрессировать дальше. Мы же не знаем наших возможностей до конца. У Лёши не было возможности играть стабильно. Надеемся, что история поменяется. А загадывать на будущее не очень хочется. У Лёши прекрасные коммуникативные качества, он нетоксичный. В «Аталанте» он со всеми ладил, единственное, тренер не доверял так, как мог бы. А от доверия тренера очень многое зависит», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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