Агент Алексея Миранчука назвал цели игрока в «Торино»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, назвал цели футболиста в новой команде — «Торино». Напомним, Миранчук перешёл в стан «быков» на правах аренды из «Аталанты».

«Цель Миранчука в «Торино» — выйти на свой уровень, постараться играть регулярно и прогрессировать дальше. Мы же не знаем наших возможностей до конца. У Лёши не было возможности играть стабильно. Надеемся, что история поменяется. А загадывать на будущее не очень хочется. У Лёши прекрасные коммуникативные качества, он нетоксичный. В «Аталанте» он со всеми ладил, единственное, тренер не доверял так, как мог бы. А от доверия тренера очень многое зависит», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.