Литвинов: всё идёт к тому, что «Спартак» даст серьёзный бой «Зениту» за чемпионство

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что красно-белые смогут навязать серьёзную борьбу «Зениту» за чемпионство. По словам футболиста, хороший старт сезона в исполнении московской команды – это результат хорошей предсезонной подготовки.
«Я безумно рад, что «Спартак» выиграл три матча подряд. Мы хорошо подготовились к сезону — результат налицо. Не сказал бы, что поймали какой-то кураж. Мы просто ментально переосмыслили многие психологические моменты. «Спартак» начал играть с позиции победителя. Реализация? Мы должны были забивать «Уралу» гораздо больше. Поработаем над этим — в следующей игре с «Сочи» забьём побольше.
«Спартак» даст серьёзный бой «Зениту» за чемпионство? Посмотрим, сейчас всё к этому идёт. Нам нужно продолжать в том же духе и не оглядываться ни на кого!» — приводит слова Литвинова «Спорт-экспресс».
- 12 августа 2022
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