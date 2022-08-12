Кузнецов: ЦСКА может добиться положительного результата, но у «Зенита» нет слабых мест

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие сыграют с «Зенитом». Встреча состоится завтра, 13 августа. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.



«Даже если «Зенит» начал сезон неважно, у них собран достаточно хороший состав — в команде нет слабых мест. Игры с ЦСКА всегда принципиальные и зрелищные. Дома «Зенит» постарается играть с позиции силы. ЦСКА предложит быстрый темп с быстрыми атаками, которые они умеют делать. Армейцы будут использовать выбегание в свободные зоны, которые наверняка будут возникать у «Зенита», за счёт чего ЦСКА может добиться положительного результата в Петербурге. Если вспомнить встречу «Зенита» с «Локо», там команда, откровенно говоря, не в порядке. ЦСКА мы видим совсем с другой стороны. Команда усилилась, и мы вправе ожидать хорошей игры», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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