Талалаев высказался об адаптации Агаларова в «Ахмате»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался об адаптации в грозненской команде нападающего Гамида Агаларова. По мнению специалиста, форварду надо пройти самый сложный первый этап и не останавливать работу над собой. Напомним, в сезоне-2021/2022 Агаларов в составе «Уфы» стал лучшим бомбардиром чемпионата России.

«Его работой на тренировках абсолютно доволен. Мы после игры с «Зенитом» перекинулись с Ваней Сергеевым несколькими словами. Сергеев в юношеском возрасте забивал гол и стоял. В «Крыльях Советов» он участвовал во всех розыгрышах команды, в контрпрессинге, в загоне футболистов соперника в определённые зоны, прибавил в мышечной массе килограмма четыре с половиной, стал таким «бычком». Поэтому шагнул от бомбардира Первой лиги к игроку РПЛ.

Агаларов только на пути к этому. Я вспоминаю, как Сергееву тяжело давалась работа в «Тамбове». Мы пытались форсировать его подготовку, когда он ещё не был ментально готов к этому. Его организм защищался, он получал травмы, заболевал инфекциями, потому что не всегда подходил в своём оптимальном состоянии. И это не только с ним происходило.

Так что нынешние изменения с Агаларовым я уже проходил. У меня был бомбардир из Второй лиги в «Волге», брали его из Иваново. Мы увеличили ему работу – и сразу потерялась точность. Когда футболист свежий, когда он стоит, на него работает вся команда и он забивает – это один футбол. А когда футболист постоянно работает и этой свежести нет, то точность теряется. В этом вся сложность. Надо это пройти. Не только Агаларов это проходит. Самый большой плюс – он продолжает работать, мы это видим, потому что работаем с датчиками GPS, у него есть положительная динамика, но потеря точности всё равно будет.

Второй паттерн: в каждой игре у него есть моменты, близкие к ста процентам, как в последней игре с «Зенитом» или в матче со «Спартаком». Моменты есть, в работе прибавляет, голы придут, я в этом не сомневаюсь. Главное, чтобы у него не было сомнений. Я всегда всем это говорю. На мой взгляд, совсем неправильна оголтелая шумиха вокруг него, когда кричат, что он не забивает. Это говорят люди, которые плохо понимают футбол», — приводит слова Талалаева Metaratings.

Ранее в голосовании «Чемпионата» Агаларов был признан лучшим молодым футболистом прошлого сезона Российской Премьер-Лиги.