Англичанка Келли — о снятой футболке: я хотела отпраздновать как можно безумнее

Нападающая сборной Англии Клои Келли, ставшая автором «золотого гола» на женском чемпионате Европы, вспомнила эпизод со своим празднованием. В финале турнира сборная Англии обыграла Германию (2:1), 24-летняя Келли отличилась в дополнительное время.

«Я на вершине мира, но, честно говоря, до сих пор не понимаю, как много изменилось для нас и для женского футбола. Здорово видеть, что мы вдохновили нацию.

Снятая футболка? Это было празднование, которое я совершила. Я даже не думала, что этот момент станет таким большим. Это был всего лишь момент, который я хотела отпраздновать как можно безумнее», — приводит слова Келли Grazia.

Футболистки сборной Англии празднуют победу на женском Евро-2022. Видеоролик: