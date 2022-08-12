«Грудная клетка впалая и не давала раскрываться лёгким». Экс-скаут ЦСКА — о Дзагоеве

Бывший скаут ЦСКА Руслан Хачмамук рассказал об особенностях строения организма экс-хавбека армейцев Алана Дзагоева.

«Я знаю, что в академии Коноплёва врачи констатировали, что у него проблемы с природой его физики. То есть у него была грудная клетка впалая и не давала раскрываться лёгким. Он не был выносливым по сверстникам.



Осинькин – надо отдать ему должное – подводил его, давал ему играть по 30 минут и менял, просто чтобы не загонять пацана, давал развиться. Он видел, что не хватает силёнок. И постепенно подвёл, а уже в РПЛ Алан расцвёл и заиграл», — приводит слова Хачмамука Eurostavka.



32-летний Дзагоев 30 июня 2022 года покинул ЦСКА после окончания своего контракта, растянувшегося более чем на 14 лет. В составе московской команды полузащитник в 397 матчах забил 77 голов и отдал 93 результативные передачи. В ЦСКА Дзагоев выиграл 10 трофеев внутри страны.

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