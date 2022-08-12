Реднапп: Черчесов мог бы получить работу в АПЛ, Дзюба — клуб Чемпионшипа

Английский специалист Гарри Реднапп считает, что наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов смог бы руководить командой английской Премьер-лиги, а форвард Артём Дзюба — стать игроком Чемпионшипа.
«Чтобы выиграть чемпионат Венгрии, нужно тоже быть отличным тренером. Черчесов — сильный специалист, и он отлично вписался бы в компанию иностранцев, работающих в Премьер-лиге. Не стал бы исключать, что в один прекрасный день он получит работу в Англии. Если у него в распоряжении будет сильный клуб и хорошие исполнители, он может выстрелить, я бы не стал этого исключать.
Дзюба? Он вполне мог бы играть в Англии. Не в Премьер-лиге, конечно, скорее, в Чемпионшипе. Но для начала нужно найти клуб. Возможно, ему стоит попробовать договориться с какой-то командой, приехать в расположение клуба, потренироваться пару недель и показать себя. Возможно, для него это был бы лучший выход из ситуации», — приводит слова Реднаппа «РБ Спорт».
58-летний Черчесов возглавил «Ференцварош» в декабре 2021 года. 33-летний Дзюба 30 июня стал свободным агентом после истечения контракта с «Зенитом».
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