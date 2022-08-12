Новичок «Динамо» Карцев: я на 100% хочу играть в России

Полузащитник «Динамо» Эден Карцев, перешедший в команду на правах аренды из «Маккаби» (Нетанья), высказался о переходе в московский клуб.
«Хочу сказать, что я очень хотел оказаться здесь. Когда только появилась информация о том, что «Динамо» заинтересовано во мне, я сразу сказал, что хочу сюда приехать. Я на сто процентов хочу играть в России. Думаю, что готов к этому.
Мои папа и мама – белорусы из Минска. Они приехали в Израиль в 1996 году, и я родился уже там. Также у меня есть взрослая сестра, которая также живёт в Израиле. Поэтому дома научился говорить по-русски.
Я пока ещё не был в Москве, всё время был на базе с командой. Каждый день тренировался и ждал новостей. Думал, что это произойдёт быстрее. Я очень рад и надеюсь, что со «Спартаком» уже смогу сыграть. Хотелось бы уже полноценно влиться в команду! Думаю, что всё будет хорошо. Сначала нужно познакомиться со всеми игроками, командой, клубом. После этого я уже смогу поставить цель и постараться её добиться вместе с командой», — приводит слова Карцева пресс-служба команды на официальном сайте.
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