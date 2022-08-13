«Челси» и «Тоттенхэм» нацелились на Адама Траоре

Лондонские «Челси» и «Тоттенхэм» нацелились на вингера «Вулверхэмптона» Адама Траоре. Об этом сообщают британские инсайдеры со ссылкой на журналиста 90min Грэма Бэйли.



По сведениям английских журналистов, сам Траоре надеется покинуть стан «волков» до конца текущего летнего трансферного окна. При этом единственными кандидатами на подписание игрока являются «Челси» и «Тоттенхэм», которые следят за ним. Как сообщают источники, «шпоры» пытались подписать Траоре ещё в зимнее трансферное окно, но игрок предпочёл перейти в «Барселону» на правах аренды. «Челси» же ищет на правый фланг сменщика для защитника Риса Джеймса.



Действующий контракт Траоре с «Вулверхэмптоном» истекает в июне 2023 года. Последние полгода испанец провёл в каталонской «Барселоне» в аренде. Всего в Ла Лиге игрок провёл 11 встреч, в которых отдал две голевые передачи. По истечении арендного соглашения «Барселона» отказалась выкупать игрока за сумму около € 30 млн.

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