Сперцян получил кубок «Чемпионата» как лучший молодой игрок в России по версии болельщиков

22-летний нападающий «Краснодара» Эдуард Сперцян получил приз от «Чемпионата» как лучший молодой игрок России сезона 2021/2022 по версии болельщиков. «Народное голосование» собрало более 80 тысяч голосов на сайте и в наших соцсетях: ВК, «Одноклассники» и телеграм-канале. В группе ВК победителем стал экс-игрок «Уфы» Гамид Агаларов, ныне выступающий за «Ахмат», а в «Одноклассниках» — игрок московского «Динамо» Арсен Захарян. На сайте и в телеграм-канале лидером выбрали Эдуарда Сперцяна.
Читатели выбрали тройку лучших:
- 3-е место: Гамид Агаларов, ФК «Ахмат» (16 445 голосов)
- 2-е место: Арсен Захарян, ФК «Динамо» (18 982 голоса)
- 1-е место: Эдуард Сперцян, ФК «Краснодар» (21 401 голос)
«Спасибо всем, кто за меня голосовал. Буду работать больше, усерднее и сильнее!», – сказал Сперцян после получения приза корреспондентке «Чемпионата» Полине Куимовой.
Напомним, в рамках основного голосования «Лучший молодой футболист РПЛ» был опрос среди капитанов и тренеров футбольных клубов РПЛ. Лидером опроса стал Гамид Агаларов. Победители обоих голосований получили награды от «Чемпионата».
- 13 августа 2022
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