Экс-хавбек «Зенита» Парадес остался главной целью «Ювентуса»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес в нынешнее трансферное окно может стать игроком «Ювентуса», сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как отмечает источник, аргентинский футболист до сих пор является основной трансферной целью «старой синьоры». Это связано с тем, что хавбек туринцев Адриен Рабьо в скором времени пополнит ряды «Манчестер Юнайтед». Добавляется, что все стороны настроены оптимистично, чтобы завершить сделки в ближайшие недели.

Сообщается, что личные условия контракта Леандро с «Ювентусом» уже согласованы, и сделка теперь зависит лишь от Адриена.

28-летний Паредес — воспитанник «Боки Хуниорс». Позднее он выступал за «Кьево», «Эмполи», «Рому» и «Зенит». В январе 2019 года Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает в 2024 году.