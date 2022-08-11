Паредес согласовал личные условия с «Ювентусом»

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес согласовал личные условия контракта с туринским «Ювентусом». Об этом сообщает на своей странице в социальных сетях итальянский журналист Фабрицио Романо.
По сведениям инсайдера, в данный момент футболист ждёт, когда руководители клубов согласуют стоимость его перехода. По сведениям источников, парижский клуб хочет получить за аргентинского полузащитника сумму около € 20–25 млн, в то время как итальянская команда готова заплатить только € 15 млн. Также «Ювентус» собирается расстаться со своими полузащитниками – Адриеном Рабьо, который может перейти в «Манчестер Юнайтед», и Артуром.
28-летний Паредес — воспитанник «Боки Хуниорс». Позднее он выступал за «Кьево», «Эмполи», «Рому» и «Зенит». В январе 2019-го Паредес перешёл в «ПСЖ» за € 40 млн. Действующее соглашение футболиста с клубом истекает в 2024-м.
Алексей Миранчук приехал на медосмотр перед переходом в «Торино»
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