Глушаков: судьи иногда не дают выйти на чужую половину, а в перерыве раз – и «переобулись»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о работе арбитров в РПЛ.
«Наших судей и так уже убивают и гнобят. Их трясёт из-за всех историй. Кто-то какой-то матч плохо отсудит – и начинают на человека дело заводить, грязью его поливать. Но каждый ошибается. Футболисты – с неточными передачами, обрезами, «привозами»…
Слушайте, есть матчи, когда ты приезжаешь на выезд, и видишь, что судьи не дают тебе даже выйти на чужую половину поля. От этого никуда не уйдёшь, это часть футбола и жизни. Они так и будут постоянно судить. Чувствую ли я это на поле? Ну, не всегда. Иногда раз – и «переобулись» в перерыве. И в другую сторону!
Были такие матчи. Например, у меня ещё со «Спартаком» в Питере: в первом тайме нормальное судейство, а во втором – бум, и ты просто не знаешь, что делать. Судья вышел перепуганный, вот с такими глазами. Я говорю: спокойно, брат, что с тобой?», – сказал Глушаков в новом выпуске «Коммент.Шоу».
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