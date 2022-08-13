Соболев рассказал о требованиях главного тренера «Спартака» Абаскаля

Нападающий «Спартака» Александр Соболев поделился мнением о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
«Мы отлично понимаем идеи главного тренера. Например, по ходу матча очень редко выбиваем мяч или используем длинные передачи. Гильермо хочет, чтобы мы играли низом, рисковали и обостряли. То же самое происходит и на тренировках. На поле мы ведём себя более раскрепощенно, это его требование. Мне такой подход нравится. Тем более что выигрываем!
Когда приходил Тедеско, многие тоже говорили о его возрасте. Но Доменико оказался очень хорошим тренером. Сейчас были такие же разговоры, но я сразу сказал: «Какая разница, сколько лет человеку? Хоть 20, хоть 25». Не стоит заострять на этом внимание. У нас отличный тренер и прекрасная атмосфера в команде, все довольны», — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».
После четырёх туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в активе 10 очков. На певрой строчке — ЦСКА (10).
- 13 августа 2022
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