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Защитник «Аякса» заработал курьёзный пенальти

Защитник «Аякса» заработал курьёзный пенальти
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Защитник второй команды «Аякса» Кик Пири заработал курьёзный пенальти, взяв мяч в руки после ввода снаряда от ворот. Случай произошёл в игре 2-го тура первого дивизиона Нидерландов против «Роды».

На 66-й минуте матча вратарь «Аякса» де Бур ввёл мяч в игру, отпасовав на защитника Кика Пири. Однако вместо того, чтобы дать передачу на партнёра, футболист взял мяч в руки и поставил на линию штрафной, и только после этого отдал пас назад на голкипера. Игроки «Роды» тут же сигнализировали арбитру о нарушении, в результате чего был назначен 11-метровый удар, который реализовал Дилан Венте. Матч закончился со счётом 1:0 в пользу футболистов «Роды».

Кик Пири – воспитанник «Херенвена». Он перешёл в «Аякс» в 2019 году, но до сих пор не успел закрепиться в основе команды. 22-летний футболист прошлый сезон провёл в составе «Твенте», но смог сыграть лишь в трёх матчах нидерландской Высшей лиги.

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