«Галатасарай» попытается перехватить Белотти у «Ромы»

«Галатасарай» попытается перехватить нападающего Андреа Белотти, на которого также нацелилась «Рома». Как сообщает итальянский журналист Николо Скира на своей странице в социальных сетях, турецкий клуб готовит для футболиста контракт до 2025 года с годовой зарплатной около € 3,3 млн + бонусы, а также подписную награду в размере € 1 млн.



По сведениям источника, в данный момент Белотти ждёт ответа от «Ромы». Ранее игрок согласовал условия личного контракта с клубом, но переход нападающего задерживается из-за подвешенной ситуации футболиста «волков» Эльдора Шомуродова, которого итальянский клуб хочет продать перед подписанием форварда.



Напомним, по окончании сезона-2021/2022 Белотти стал свободным агентом, так как «Торино» не смог убедить форварда продлить контракт. Футболист играл за туринцев с 2015 года, успев провести за клуб 251 матч, забить 113 голов и отдать 28 голевых передач. Сейчас Transfermarkt оценивает его в € 20 млн.

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