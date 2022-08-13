Де Лигт ответил на обвинения Бонуччи в неуважении к «Ювентусу»

Защитник мюнхенской «Баварии» Маттейс де Лигт отреагировал на заявления футболиста «Ювентуса» Леонардо Бонуччи, обвинившего его в неуважении к туринскому клубу.
«В июне я сказал то же, что считает сам клуб, а именно: финишировать четвертым дважды подряд «Ювентусу» недостаточно. Это не было нападением с критикой на «Ювентус». Вовсе нет, потому что я всегда буду с огромным уважением относиться к этому клубу», – сказал де Лигт в интервью изданию De Telegraaf.
Напомним, 23-летний нидерландец Маттейс де Лигт в прошлом сезоне выступал в составе «Ювентуса». По итогам чемпионата команда заняла 4-е место в итальянской Серии А, уступив первые три строчки «Милану», «Интеру» и «Наполи». Этим летом защитник перешёл в стан «Баварии» за € 67 млн.
Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом
- 13 августа 2022
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