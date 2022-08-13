«Арсенал» обыграл «Лестер» во 2-м туре АПЛ
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В матче второго тура английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Арсенал» принимал «Лестер». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
Дублем в этой игре отметился новичок «канониров» Габриэл Жезус (23-я и 35-я минуты). На 53-й минуте защитник «Арсенала» Вильям Салиба стал виновником автогола. Затем швейцарец Гранит Джака увеличил преимущество лондонцев — 3:1 на 55-й минуте. Джеймс Мэддисон с передачи Келечи Ихеаначо на 74-й минуте отквитал один мяч. Последний гол во встрече на счету бразильского нападающего «Арсенала» Габриэла Мартинелли — 4:2 на 75-й минуте.
В 1-м туре АПЛ «Арсенал» со счётом 2:0 переиграл «Кристал Пэлас», а «Лестер» поделил очки с «Брентфордом» — 2:2.
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