Ловрен рассказал, какие ошибки допустили игроки «Зенита» в матче с ЦСКА

Защитник «Зенита» Деян Ловрен рассказал об ошибках, допущенных командой в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1).

«Во втором тайме мы пострадали из-за первого тайма, в котором играли хорошо, но начали играть глубже, делали ошибки. Нужно извлечь уроки.



Всегда тяжело играть с такими командами, но это был хороший матч для нас. Это часть футбола», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).