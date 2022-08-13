Деян Ловрен: ЦСКА заслужил быть на первой строчке до матча с «Зенитом»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Две хорошие команды, ЦСКА заслужил быть на первом месте до игры. В защите и атаке играют качественно. Сегодня мы заслужили победу, показали характер», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).