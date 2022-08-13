Мостовой — о победе «Зенита» над ЦСКА: всегда так будет, пока есть Мантуан, Малком, Вендел

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о победе «Зенита» над ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Ничего удивительного. Пока есть Мантуан, Малком, Вендел, всегда так будет. Вопрос о чемпионе не снят. Завтра «Спартак» выиграет — выйдет на первое место. «Спартак» будет в тройке. Всё будет решаться в очных противостояниях: ЦСКА — «Спартак», «Спартак» — «Зенит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице. ЦСКА опустился на вторую строчку (10).



Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогали ему Роман Усачёв (Ростов-на-Дону) и Андрей Образко (Ставрополь). Резервным судьёй был Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Арбитром VAR был назначен Евгений Турбин (Дмитров), его помощником — Максим Гаврилин (Владимир).