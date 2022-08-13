Алексей Миранчук — в основе «Торино» на матч с «Монцей»

Российский полузащитник Алексей Миранчук, арендованный «Торино» на сезон-2022/2023 у «Аталанты», начнёт матч 1-го тура итальянской Серии А с «Монцей» в стартовом составе.

Состав «Торино»: Ваня Милинкович-Савич, Рикардо Родригес, Ндари Адопо, Коффи Джиджи, Ола Эйна,

Самуэле Риччи, Кароль Линетты, Уилфрид Синго, Неманья Радоньич, Алексей Миранчук, Антонио Санабрия.

Встреча пройдёт в Монце на стадионе «Комунале Бриантео» и начнётся в 21:45 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. «Монцу» возглавляет Джованни Строппа, «Торино» — Иван Юрич. Хозяева являются новичками Серии А, гости в прошлом сезоне заняли 10-е место.

Ещё один новичок «быков», серб Никола Влашич, ранее выступавший за московский ЦСКА, заявлен на игру и начнёт матч на скамейке запасных.