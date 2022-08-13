«Вильярреал» начал сезон Ла Лиги разгромной победой над «Вальядолидом»

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде местная одноимённая команда начала сезон-2022/2023 чемпионата Испании встречей с «Вильярреалом». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 3:0.

Первый гол в матче на 49-й минуте с передачи Йереми Пино забил Николас Джексон. На 81-й с паса Саму Чуквуэзе отличился Алекс Баэна. На 90-й минуте Баэна оформил дубль и довёл счёт до разгрома — 3:0.

Николас Джексон наказал невнимательного защитника. Видеоролик:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Баэна забивает с линии штрафной. Видеоролик:

Баэна наносит классный удар из-за штрафной. Видеоролик:

В следующем туре «Вильярреал» Унаи Эмери сыграет в гостях с мадридским «Атлетико» (21 августа), а перед этим встретится с «Хайдуком» в квалификации Лиги конференций (18 августа). «Вальядолид» в гостях встретится с «Севильей» (20 августа).