«Вильярреал» начал сезон Ла Лиги разгромной победой над «Вальядолидом»

Сегодня, 13 августа, на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде местная одноимённая команда начала сезон-2022/2023 чемпионата Испании встречей с «Вильярреалом». Матч закончился победой гостевой команды со счётом 3:0.
Первый гол в матче на 49-й минуте с передачи Йереми Пино забил Николас Джексон. На 81-й с паса Саму Чуквуэзе отличился Алекс Баэна. На 90-й минуте Баэна оформил дубль и довёл счёт до разгрома — 3:0.
Николас Джексон наказал невнимательного защитника. Видеоролик:
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Баэна забивает с линии штрафной. Видеоролик:
Баэна наносит классный удар из-за штрафной. Видеоролик:
В следующем туре «Вильярреал» Унаи Эмери сыграет в гостях с мадридским «Атлетико» (21 августа), а перед этим встретится с «Хайдуком» в квалификации Лиги конференций (18 августа). «Вальядолид» в гостях встретится с «Севильей» (20 августа).
- 13 августа 2022
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