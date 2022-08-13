Малком прокомментировал победу «Зенита» над ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Нападающий «Зенита» Малком, ставший лучшим игроком матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:1), высказался о победе своей команды в этой игре.
«Мы знали, что это будет очень сложный матч. С первых же минут принялись высоко прессинговать, создавать голевые моменты, могли забить. Думаю, играя дома, мы обязаны показывать свой футбол — атакующий, результативный. Сегодня мы хорошо выполнили свою работу и очень этому рады. Отдельно поздравлю Мантуана, который отлично вошёл в игру и помог нам своим голом. Теперь нам нужно думать только о следующем матче и о том, чтобы «Зенит» всегда побеждал!» — приводит слова Малкома пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
«Зенит» набрал 11 очков и вышел на промежуточное первое место в турнирной таблице РПЛ.
- 13 августа 2022
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