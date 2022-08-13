«Нельзя быть довольным на 100%». Р. Фернандес высказался о старте сезона для «Динамо»

Новичок московского «Динамо», парагвайский защитник Роберто Фернандес оценил выступление бело-голубых на старте сезона РПЛ.

«В игре есть и позитивные, и негативные моменты. В первом тайме, скорее, отрицательные: мяч мало держался, соперник больше контролировал его и было больше моментов. Во втором тайме немного взяли контроль над мячом и стали увереннее играть.



Никогда нельзя быть довольным на 100%. Нужно работать. Я считаю, что мы работаем и находимся на правильном пути. Очень интенсивно работаем на тренировках. Команда прогрессирует», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В матче 5-го тура чемпионата России «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» — 0:0. Фернандес перешёл в стан бело-голубых из парагвайского клуба «Гуарани».