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«Динамо» — «Краснодар» 0:0, результат матча 5-го тура РПЛ 13 августа 2022 года

«Динамо» и «Краснодар» не смогли отличиться в матче 5-го тура РПЛ
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Сегодня, 13 августа, на «ВТБ Арене — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Динамо» и «Краснодаром». Стартовый свисток Сергея Карасёва прозвучал в 20:00 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась нулевой ничьей.

«Динамо» набрало девять очков и занимает в турнирной таблице пятое место. «Краснодар» с восемью очками идёт на шестой строчке.

Обслуживала матч «Динамо» — «Краснодар» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогали ему Игорь Демешко (Химки) и Дмитрий Чельцов (Москва). Резервным судьёй был Роман Сафьян (Москва). Арбитром VAR — Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощником — Екатерина Курочкина (Малаховка).

Россия - Премьер-Лига. 5-й тур
13 августа 2022, суббота. 20:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 0
Краснодар
Краснодар
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