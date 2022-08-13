«Надеюсь, что мы найдём какой-то выход». Президент «Барселоны» — о незаявке Кунде

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о начале сезона в чемпионате Испании и ситуации с защитником Жюлем Кунде, которого клуб по-прежнему не смог заявить.

«Я очень взволнован с началом сезона. Мы возлагаем большие надежды на то, что он пройдёт хорошо, мы работали очень хорошо и были смелыми, начиная от совета директоров, заканчивая тренерским штабом и всеми. Особенно за последние два месяца.

Мы были смелыми, и в момент истины мы поверили, а бог помог нам. Теперь нам осталось заявить Кунде, и я надеюсь, что мы найдём какой-то выход», — приводит слова Лапорты DAZN.

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