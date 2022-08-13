Агент Миранчука сообщил, что футболист получил травму в дебютном матче за «Торино»

Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, объяснил, почему игрок был заменён в перерыве матча с «Монцей» (2:1).

«Лёшу поменяли из-за повреждения задней поверхности бедра правой ноги. Дискомфорт есть, но, надеюсь, ничего серьёзного», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В дебютном матче за «Торино» Миранчук нанёс по воротам соперника один удар, который и стал голевым. Также на его счету один отбор, 11 передач и 16 касаний мяча. В перерыве вместо Алексея на поле вышел ранее выступавший в московском ЦСКА хорватский полузащитник Никола Влашич.

Во 2-м туре Серии А «Торино» дома сыграет с римским «Лацио». Возглавляет команду из Турина хорватский специалист Иван Юрич.