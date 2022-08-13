Агент Миранчука сообщил, что футболист получил травму в дебютном матче за «Торино»
Поделиться
Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, объяснил, почему игрок был заменён в перерыве матча с «Монцей» (2:1).
«Лёшу поменяли из-за повреждения задней поверхности бедра правой ноги. Дискомфорт есть, но, надеюсь, ничего серьёзного», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В дебютном матче за «Торино» Миранчук нанёс по воротам соперника один удар, который и стал голевым. Также на его счету один отбор, 11 передач и 16 касаний мяча. В перерыве вместо Алексея на поле вышел ранее выступавший в московском ЦСКА хорватский полузащитник Никола Влашич.
Во 2-м туре Серии А «Торино» дома сыграет с римским «Лацио». Возглавляет команду из Турина хорватский специалист Иван Юрич.
Комментарии
- 14 августа 2022
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:23
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 13 августа 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:31
-
22:30
-
22:27
-
22:20
-
22:18
-
22:12
-
22:06
-
21:59
-
21:58
-
21:53
-
21:32
Партнерский контент