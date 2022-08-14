Саба Сазонов: верю, что «Динамо» может выиграть трофей в этом сезоне

Защитник московского «Динамо» Саба Сазонов после матча 5-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0) рассказал о своих надеждах на этот сезон и высказался о борьбе с «Зенитом».
«Верю, что «Динамо» может выиграть трофей в этом сезоне. Мы на поле этим и занимаемся — пытаемся взять трофей. Сегодня с «Краснодаром» не получилось выиграть. Результат 0:0 с такой командой можно считать неплохим. Что говорит руководство? Не успел пообщаться, так как увели на допинг-тест.
Принципиально ли противостояние с «Зенитом»? У меня хорошие отношения с «Зенитом» — воспитанник этого клуба. Я сейчас в «Динамо» и хочу трофей с этой командой», — передаёт слова Сазонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После пяти матчей «Динамо» набрало девять очков. Московская команда под руководством Славиши Йокановича победила «Торпедо» и «Крылья Советов», при этом уже трижды сыграв вничью – с «Ростовом», «Факелом» и «Краснодаром».
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