Защитник «Динамо» Сазонов: кто самый неприятный игрок в «Спартаке»? Вся команда

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос, кто является самым неприятным игроком в «Спартаке».
«Кто самый неприятный игрок в «Спартаке»? Команда «Спартак». Грязно себя ведут? Нет, просто неприятный соперник», — передаёт слова Сазонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В шестом туре чемпионата России «Динамо» предстоит провести матч со «Спартаком». Встреча состоится 20 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало – 17:30 мск.
Напомним, в пятом туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Спартак», в свою очередь, свой матч пятого тура ещё не сыграл. 14 августа команда встретится с «Сочи».
«Динамо» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 10 очков.
- 14 августа 2022
-
02:28
-
02:26
-
02:14
-
02:04
-
02:01
-
01:55
-
01:53
-
01:41
-
01:38
-
01:35
-
01:28
-
01:22
-
01:10
-
00:53
-
00:40
-
00:39
-
00:37
-
00:23
-
00:14
-
00:06
-
00:04
-
00:01
-
00:00
- 13 августа 2022
-
23:54
-
23:50
-
23:46
-
23:41
-
23:40
-
23:39
-
23:36
-
23:15
-
23:08
-
23:06
-
23:05
-
22:52