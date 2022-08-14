Защитник «Динамо» Сазонов: кто самый неприятный игрок в «Спартаке»? Вся команда

Защитник «Динамо» Саба Сазонов ответил на вопрос, кто является самым неприятным игроком в «Спартаке».

«Кто самый неприятный игрок в «Спартаке»? Команда «Спартак». Грязно себя ведут? Нет, просто неприятный соперник», — передаёт слова Сазонова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В шестом туре чемпионата России «Динамо» предстоит провести матч со «Спартаком». Встреча состоится 20 августа в Москве на стадионе «ВТБ Арена», начало – 17:30 мск.

Напомним, в пятом туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» (0:0). «Спартак», в свою очередь, свой матч пятого тура ещё не сыграл. 14 августа команда встретится с «Сочи».

«Динамо» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 10 очков.