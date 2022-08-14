Главный тренер «Динамо» высказался о предстоящем московском дерби со «Спартаком»
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Сербский наставник московского «Динамо» Славиша Йоканович рассказал о том, что приступает к анализу матчей «Спартака», который является следующим соперником его команды в РПЛ.
«Я знаю, что дерби со «Спартаком» – это очень важная игра для нашего клуба и наших болельщиков. Давление – это часть нашей работы, и мы должны потратить эту неделю, чтобы стать лучше и быть готовыми к дерби. У нас есть время проанализировать игру «Спартака», который является хорошей командой. Думаю, что мы сумеем хорошо подготовиться к этому вызову», – приводит слова Йокановича пресс-служба «Динамо» на официальном сайте.
Столичное дерби «Динамо» – «Спартак» в рамках 6-го тура чемпионата России состоится в субботу, 20 августа, на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30.
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