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«Ювентус» желает поторопиться с трансфером Депая

«Ювентус» желает поторопиться с трансфером Депая
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Форвард «Барселоны» Мемфис Депай стал ещё на шаг ближе к переходу в «Ювентус».

Как сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, «старая синьора» хочет поторопиться с бесплатным переходом игрока в свой стан. Отмечается, что вскоре юристам игрока будут отправлены документы для проверки соглашения. Как стало известно в пятницу, 12 августа, оно уже продвинулось.

Добавялется, что представители голландского футболиста снова свяжутся с каталонцами, чтобы обсудить расторжение контракта.

Напомним, голландец стал игроком «Барселоны» летом 2021 года, перейдя в команду в статусе свободного агента. С тех пор в 37 встречах Мемфис забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Нынешнее соглашения Депая с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2023 года.

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