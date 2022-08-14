Соболев: от любви до ненависти — один шаг. В «Спартаке» всегда так

Центральный нападающий московского «Спартака» Александр Соболев высказался о своей игре в нынешнем сезоне.

«Этот сезон складывается для меня позитивнее прошлого? Думаю, всё дело в победах. Мы выигрываем, и настроение отличное. Тогда мы начали неудачно, теряли очки со многими командами, с которыми не должны были. Негатив распространялся сразу на всех. Сейчас ситуация другая. Но я всегда говорю: от любви до ненависти — один шаг. В «Спартаке» всегда так.

Мы играем в большом клубе, где хотят, чтобы команда побеждала в каждом матче с любым соперником. Это нормально.

Погоня за Промесом? Ну, я не намного отстал! Четыре плюс два — это шесть, а у меня один плюс два — три. Сезон только начался. В прошлом году было так же: я некоторое время «вкатывался», зато потом набрал свои двадцать очков. И теперь свои двадцать наберу!» — приводит слова Соболева пресс-служба «Спартака».

Напомним, сегодня, 14 августа, в рамках пятого тура РПЛ «Спартак» у себя на поле примет «Сочи». Игра начнётся в 20:00 мск.