Бубнов: «Зенит» буквально вырвал победу с ЦСКА. Во втором тайме он не создал ни момента

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе «Зенита» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором клуб из Санкт-Петербурга принимал ЦСКА (2:1).
«После первого тайма казалось, что «Зениту» не составит труда довести матч до победы. Казалось, что будет как с «Локомотивом». Но ЦСКА не «Локомотив», и в итоге «Зенит» буквально вырвал победу. Решающим фактором снова стал внутренний ресурс. Хотя во втором тайме «сине-бело-голубые» не создали ни одного момента, гол пришёл к ним за счёт индивидуального мастерства отдельно взятого футболиста, так удачно оказавшегося в резерве», — цитирует Бубнова Sportbox.
После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте.
- 14 августа 2022
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:27
-
08:24
-
08:02
-
07:46
-
07:32
-
06:56
-
06:53
-
06:33
-
06:06
-
05:54
-
05:38
-
05:03
-
04:57
-
04:50
-
04:43
-
04:19
-
04:16
-
03:55
-
03:52
-
03:14
-
02:57
-
02:50
-
02:45
-
02:28
-
02:26
-
02:14
-
02:04