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Бубнов: «Зенит» буквально вырвал победу с ЦСКА. Во втором тайме он не создал ни момента

Бубнов: «Зенит» буквально вырвал победу с ЦСКА. Во втором тайме он не создал ни момента
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе «Зенита» в матче пятого тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором клуб из Санкт-Петербурга принимал ЦСКА (2:1).

«После первого тайма казалось, что «Зениту» не составит труда довести матч до победы. Казалось, что будет как с «Локомотивом». Но ЦСКА не «Локомотив», и в итоге «Зенит» буквально вырвал победу. Решающим фактором снова стал внутренний ресурс. Хотя во втором тайме «сине-бело-голубые» не создали ни одного момента, гол пришёл к ним за счёт индивидуального мастерства отдельно взятого футболиста, так удачно оказавшегося в резерве», — цитирует Бубнова Sportbox.

После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу РПЛ. ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте.

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