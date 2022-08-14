«Мне было больно». Карраскаль рассказал о травме, которую получил перед матчем с «Зенитом»
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о повреждении, которое получил в преддверии матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).
«В течение предыгровой недели я получил повреждение — у меня была травма бедра. Мне очень грустно, потому что хотел быть готовым на 100%. Сделал всё, чтобы сыграть с «Зенитом». Мне было больно и очень тяжело быть на поле. Но я сделал всё, чтобы помочь команде победить. Хочу быть лучшим на 100%», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте. Действующий чемпион России — «Зенит».
Комментарии
- 14 августа 2022
-
11:33
-
11:19
-
11:17
-
11:12
-
11:02
-
11:02
-
10:50
-
10:47
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:10
-
10:00
-
09:52
-
09:50
-
09:47
-
09:31
-
09:30
-
09:20
-
09:00
-
08:27
-
08:24
-
08:02
-
07:46
-
07:32
-
06:56
-
06:53
-
06:33
-
06:06
-
05:54
-
05:38
-
05:03
-
04:57
-
04:50
Партнерский контент