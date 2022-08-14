«Мне было больно». Карраскаль рассказал о травме, которую получил перед матчем с «Зенитом»

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль рассказал о повреждении, которое получил в преддверии матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:2).

«В течение предыгровой недели я получил повреждение — у меня была травма бедра. Мне очень грустно, потому что хотел быть готовым на 100%. Сделал всё, чтобы сыграть с «Зенитом». Мне было больно и очень тяжело быть на поле. Но я сделал всё, чтобы помочь команде победить. Хочу быть лучшим на 100%», — сказал Карраскаль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

После пяти туров «Зенит» набрал 11 очков и возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА с 10 очками располагается на третьем месте. Действующий чемпион России — «Зенит».