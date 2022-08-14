Полузащитник «Крыльев» Горшков: обидно, что упустили победу с «Локо». Какой-то нефарт

Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал результат матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).



«С «Локо» всё получилось. Был правильный план на игру. Уйма моментов. Просто мяч не заходит в ворота. Уже и пенальти, и мяч по линии катается… Какой-то нефарт. Но мы это исправим. Очень обидно, что упустили победу.



В конце матча у меня немного забилась икра. Была очень интенсивная игра, плюс было очень жарко. Немного не хватило, чтобы доиграть матч до конца», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.



«Крылья Советов» в пяти матчах набрали пять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (3) — на 13-м месте.