Полузащитник «Крыльев» Горшков: обидно, что упустили победу с «Локо». Какой-то нефарт
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Полузащитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков прокомментировал результат матча пятого тура Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:1).
«С «Локо» всё получилось. Был правильный план на игру. Уйма моментов. Просто мяч не заходит в ворота. Уже и пенальти, и мяч по линии катается… Какой-то нефарт. Но мы это исправим. Очень обидно, что упустили победу.
В конце матча у меня немного забилась икра. Была очень интенсивная игра, плюс было очень жарко. Немного не хватило, чтобы доиграть матч до конца», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Крылья Советов» в пяти матчах набрали пять очков и занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» (3) — на 13-м месте.
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